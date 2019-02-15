فيديو: بحضور عبطان.. أهالي المعامل يهددون بعصيان مدني بعد انقضاء هذه الـ”مهلة”

2019/02/15 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أمهل أهالي منطقة المعامل شرقي العاصمة بغداد، الجمعة، الحكومة المركزية مدة شهر كامل لتحقيق مطالبهم المشروعة، فيما هددوا بالعصيان المدني في حال عدم التنفيذ.وقال احد اعضاء اللجنة التنسيقة للتظاهرات علي كزير في حديث لـ “ناس” اليوم (15 شباط 2019)، ان “منطقة المعامل تعاني من نقص كبير ولاسيما في الجوانب الصحية والتربوية […]

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