باللغتين العربية والكردية.. الكمارك تعتمد تعرفة كمركية في جميع المنافذ

2019/02/15 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت هيئة الكمارك، الجمعة، أنها ستباشر بتوحيد الاجراءات الكمركية في جميع المنافذ اعتباراً من يوم غد السبت.وقالت الهيئة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (15 شباط 2019) أنّهم “ماضون بتنفيذ الأتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بإلغاء النقاط الكمركية التي أُنشئت على الحدود الأتحادية مع الإقليم وسنباشر توحيد […]

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