البرلمان يعتزم استجواب وزير الصحة

2019/02/15 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، أنها ستستجوب وزير الصحة علاء العلوان ووكيل الوزارة خلال الفصل التشريعي الثاني لعدم توفير الأدوية الخاصة بمرضى الثلاسيميا والإمراض السرطانية، فيما بينت أن عمل وزير الصحة غير مرضي وسيكون لمجلس النواب موقف أخر منه.وقال عضو الجنة عبد عون علاوي في تصريح صحفي، ان "وزارة الصحة أبلغتنا بان الأدوية المنقذة للحياة والمتعلقة بمرض الثلاسيميا والإمراض السرطانية ستصل لمستشفيات البلاد خلال ستة أشهر وهذه تعد حجج غير مقنعة لمجلس النواب".

وأوضح، إن "الحكومة منحت وزارة الصحة جميع الصلاحيات في التعاقد بشكل مباشر مع شركات الأدوية لحل أزمة انقطاعها لأكثر من عام ونصف، فضلا عن تخصيص الأموال لشراء تلك الأدوية".

وأضاف، أن "لجنة الصحة النيابية ستعمل على استجواب وزير الصحة علاء العلوان ووكيل الوزارة ورئيس شركة كيمائيا المختصة بجلب الأدوية للوزارة".

وبين، أن "الاستجواب سيعد فرصة أخيرة لوزير الصحة قبل اتخاذ موقف أخر منه داخل مجلس النواب".

وأشار الى، أن "وزارة الصحة ملزمة بتوفير الأدوية المنقذة للحياة بأقرب وقت”، موضحا أن “هنالك شركات صانعة لتلك الأدوية قادرة على توفيرها في أقصر وقت للحكومة العراقية".



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