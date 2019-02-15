2019/02/15 | 22:14

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الشرطة السودانية: وفاة شرطي متأثرا بجراح أصيب بها بعدما رشقه محتجون بالحجارة أمس الخميس في الخرطوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة السودانية: وفاة شرطي متأثرا بجراح في مظاهرات الخرطوم الخميس قناة الغد.

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