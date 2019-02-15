2019/02/15 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رد هشام الركابي مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الجمعة على التقرير الذي نشرته "ذا ديلي بيست" والذي اتهمت فيه الاخير ونجله وصهره بملفات فساد ورشاوى.

وأوردت صحيفة "ديلي بيست" في تقرير لها أن وزارة العدل الأميركية تجري تحقيقاً مع شركة تعاقدات عسكرية زعمت تقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين، بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ونجله احمد المالكي وصهره ياسر المالكي للظفر بعقود أمنية استثنائية.

وقال الركابي اليوم، انه "من المؤسف ان ينخرط الاعلام المحلي في تداول اكذوبة نشرها موقع أمريكي مغمور لا قيمة له ، لانه لم يكلف نفسه سؤال الجهة التي اعد التقرير حولها".

واضاف ان "ما نشره كان استهدافا واضحا ويندرج ضمن عمليات التسقيط السياسي الذي تقف خلفه جهات خارجية مدعومة من (لوبيات) الضغط الممولة التي تسعى الى تضليل الراي العام".

وكان الصحيفة قد زعمت أن تحقيقاً استقصائياً أجرته بيّن أن شركة التعاقدات العسكرية "ساليبورت غلوبال سيرفيسز" لعبت دوراً في رشاوى للمالكي وأقاربه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتبه: جهات خارجية تقف وراء تقرير يتهم المالكي ونجله وصهره بالفساد والرشاوى ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتبه: جهات خارجية تقف وراء تقرير يتهم المالكي ونجله وصهره بالفساد والرشاوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).