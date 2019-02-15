إيران تكشف عن سيارات صديقة للبيئة بمواصفات مميزة

2019/02/15 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أزاحت إيران الستار عن السيارات الكهربائية الحديثة.

ودشن الرئيس الايراني حسن روحاني، هذه السيارات المصنعة محلياً التي تتميز بأنها صديقة البيئة وبسرعة تفوق 160 كم في الساعة وحجمها الصغير.وتسير 200 كيلومتر في 3 ساعات شحن.وتشير الأنباء الى ان سعر السيارة الواحدة يتراوح تقريباً 2800 دولار اي نجو 3 ملايين دينار عراقي.انتهى

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