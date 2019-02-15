2019/02/15 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل مستشفى جراحة الجملة العصبية في بغداد/ الرصافة اكثر من 3 الاف مراجع وأجرى قرابة 164 عملية معقدة وآلاف الفحوصات الساندة الأخرى خلال الشهر الماضي.

وقال مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي "أن المستشفى استقبل خلال الشهر الماضي اكثر من 3106 مراجع بينهم 1506 مراجع للاستشارية ونحو 1600 مراجع للطوارئ".وأوضح الدلفي "ان الفرق الطبية أجرت خلال الشهر الماضي 164 عملية معقدة تخص عمليات أورام في الدماغ وزرع صمامات وكسور في الجمجمة وفقرات وحالات واردة لإخراج رصاصه أو شظايا من الدماغ أو الفقرات".ولفت إلى أن "الفرق الساندة تمكنت من إجراء 9383 فحصا مختبريا وأكثر من 651 فحص أشعة 3444 فحص مفراس 1801 فحص رنين و 227 تخطيط دماغ و 282 جلسة علاج طبيعي فضلا عن الفحوصات الساندة الأخرى والخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى".وأضاف "أن المستشفى تخصصي ويعمل بنظام الإحالة ويقدم الخدمات للمرضى على مدار الساعة من قبل أطباء متخصصين وكوادر ساندة أخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد العمليات الجراحية التي اجراها مستشفى الجملة العصبية خلال شهر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد العمليات الجراحية التي اجراها مستشفى الجملة العصبية خلال شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).