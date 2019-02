مسرور بارزاني: إيقاف داعش يحتاج تعاوناً مستمراً بين أربيل وبغداد

2019/02/15 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، أن إيقاف داعش ومكافحة أيديولوجيته يتطلب تعاوناً مستمراً بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، محذراً من تنامي تحركات داعش وتهديداته في كركوك وباقي ‹المتنازع عليها› والعديد من المحافظات العراقية.

والتقى مسرور بارزاني، اليوم، مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، وناقش أهمية العودة إلى الآليات الأمنية المشتركة بين البيشمركة وقوات الأمن العراقية في المناطق ‹المتنازع عليها› بين أربيل وبغداد.

وحذّر مستشار مجلس أمن الإقليم من زيادة تحركات داعش في محافظات كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى وأجزاء من الأنبار.



وأكد أن إيقاف داعش، ومكافحة إيديولوجيته، يتطلب تعاوناً مستمراً بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وبصدد كركوك، اتفق الجانبان على أهمية تطبيع أوضاع المحافظة وفق خارطة الطريق الواردة في المادة 140 من الدستور.

كما ناقش الجانبان الوضع في سوريا والتطورات الإقليمية الأخرى.





