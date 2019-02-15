البيت الأبيض: ترمب وقع قانون حالة الطوارئ الوطنية رسمياً

2019/02/15 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، على قانون حالة الطوارئ الوطنية المتعلق بالحدود مع المكسيك.نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، عبر تويتر، صورة لتوقيع ترمب على القانون.وقال ترمب، في خطاب له أمام البيت الأبيض قبيل توقيع القانون، "نحن سنوقع القانون اليوم، وسنعلن حالة الطورئ الوطنية، وهذا أمر عظيم".وخصص ترمب جزءا كبيرا من كلمته للحديث عن المخاطر التي تهدد أمن الولايات المتحدة من خلال تدفق المخدرات والعصابات الإجرامية والمهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الجنوبية.ودافع ترمب، بقوة عن خططه لبناء الجدار على الحدود.وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، رفضها لقرار ترمب، فرض الطوارئ الوطنية.وقالت بيلوسي، إن "الإعلان غير القانوني من جانب الرئيس، حيال أزمة لا وجود لها، يوقع ضررا كبيرا بدستورنا، ويجعل الولايات المتحدة أقل أمنا".وشهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يومًا، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترمب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.

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