2019/02/15 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويترز عن متحدث باسم الشرطة السودانية: وفاة شرطي متأثرا بجراح أصيب بها بعدما رشقه محتجون بالحجارة أمس بالخرطوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/15 | 22:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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