استجواب مطعم باع 32 كيلوغراما من اللحم لقتلة خاشقجي!

2019/02/15 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "شرطة إسطنبول حصلت على إفادات مسؤولي أحد المطاعم في المدينة، سبق لفريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أن اشترى منه

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