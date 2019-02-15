مصرع وإصابة 23 شخصاً بحادث مروع في صلاح الدين

2019/02/15 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ صلاح الدين

أعلن

مدير اعلام شرطة محافظة صلاح الدين العقيد محمد الجبوري يوم الجمعة عن مصرع واصابة

ما لا يقل عن 23 شخصا معظمهم طلاب جامعيون بحادث سير وقع جنوب شرق تكريت.

وقال

العقيد الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن” 9 اشخاص لقوا

حتفهم بينهم 5 من طلبة المعهد التقني من اهالي محافظة ذي قار وإصابة ١٤ طالبا اخر اثر

حادث سير بقضاء الدور جنوب شرق تكريت مركز المحافظة .

واضاف

ان الحادث هو الثاني من نوعه مساء هذا اليوم بسبب غزارة الامطار وعدم التزام سائقي

المركبات بتعليمات مديرية المرور ، مشيراً الى ان فرق الإنقاذ باشرت بنقل الجثث الى

الطب العدلي وإسعاف الجرحى الى مستشفى تكريت العام .

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