واع/ سطو مسلح على منزل شرقي بغداد

2019/02/15 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

15/02/2019 22:11:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باقدام مسلحين على اقتحام منزل وسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدرلمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اقتحام منزل ضمن منطقة الرشاد".





واضاف، ان "المسلحين قاموا بسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية من المنزل لم تقدر ثمنها ولاذوا بالفرار".

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