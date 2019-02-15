منظمة: المضادات الحيوية ما زالت تستخدم لتحفيز نمو الحيوانات

2019/02/15 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..ما زال مربو الماشية في 45 دولة يستخدمون المضادات الحيوية لتحفيز نمو الحيوانات رغم تحذيرات خبراء الصحة وحظر ذلك في الكثير من أنحاء العالم، وفقا لتقرير أصدرته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.وجاء في التقرير الذي صدر يوم الخميس أن 155 دولة قدمت بيانات خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وقالت 45 دولة منها […]

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