رئيسة مجلس النواب الامريكي تصف قرارات ترامب بالاعتداء على الدستور !

2019/02/15 | 22:28

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رئيسة مجلس النواب الأمريكي: إعلان #ترامب حالة الطوارئ بشكل غير

قانوني هو اعتداء على الدستور- بيلوسي: ما فعله ترامب هو استيلاء على السلطة ومحاولة لتحقيق مراده

بعد فشله في الحصول عليه دستوريا- رئيسة مجلس النواب الأمريكي: أدعو زملاءنا الجمهوريين للانضمام

إلينا في الدفاع عن الدستور- رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب ليس فوق القانون وينبغي ألا يسمح

الكونغرس له بتمزيق الدستورفيما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مخاطبا #ترامب:

خطابك فظ ويقطر بالمغالطات ونراك في المحكمة

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