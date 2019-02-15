مكتب المالكي يرد على تقرير لصحيفة أمريكية اتهمه بالتعامل مع شركة متورطة بتقديم رشى

2019/02/15 | 22:31

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بغداد اليوم- بغداد

رد هشام الركابي، مدير مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة (15 شباط 2019)، على تقرير نشرته صحيفة "ذا ديلي بيست"، تحدثت من خلاله عن تورط المالكي بالتعامل مع شركة "لعبت دوراً في تقديم رشى للفوز بعقود أمنية أميركية".

وكتب الركابي عبر حسابه في تويتر: "ذا ديلي بيست وأكذوبة العقود الأمنية في العراق.



من المؤسف ان ينخرط الاعلام المحلي في تداول اكذوبة نشرها موقع أمريكي مغمور لا قيمة له، لأنه لم يكلف نفسه سؤال الجهة التي أعد التقرير حولها".

وأضاف، أن "ما نشره كان استهداف واضح ويندرج ضمن عمليات التسقيط السياسي".

وأشار الى أن هذه العملية تقف خلفها "جهات خارجية مدعومة من لوبيات الضغط الممولة التي تسعى الى تضليل الراي العام"، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة "ديلي بيست" الاميركية، نشرت الخميس (14 شباط 2019)، تحقيقاً استقصائياً، تحدثت فيه عن تعامل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ونجله، أحمد المالكي، إضافة إلى صهره ياسر صخيل المالكي، مع شركة، لعبت دوراً في تقديم رشى للفوز بعقود أمنية أميركية، بحسب الصحيفة.

وعقب ذلك، اتهم القيادي بإتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الخميس، شخصيات سياسية عراقية لم يسمها، بدفع أموال لصحيفة "ديلي بيست" لتسقيط رئيس الائتلاف، نوري المالكي.

وقال سعد المطلبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "صحيفة (ديلي بيست)، ليست من الصحف الأميركية الرصينة، أو المعروفة"، مضيفاً ان "مثل هكذا صحف مغمورة ترتبط بعلاقات مع شخصيات وجهات سياسية عراقية".

وأضاف المطلبي، ان "مثل هذه الصحف تستلم الأموال من جهات وشخصيات سياسية لغرض نشر مثل هذه التقارير المزيفة، بهدف التسقيط السياسي".

وأكد القيادي بإتلاف دولة القانون، ان "ما نشرته (ديلي بيست) إعلان مدفوع الثمن من جهات سياسية عراقية، هدفها تسقيط المالكي".

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