وزارة الثروات في اقليم كوردستان تعلن ايقاف تصدير النفط الى إيران

2019/02/15 | 22:32

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شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة عن ايقاف تصدير النفط الى إيران

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اليوم، انها "عممت كتابا على المديريات العامة في الاقليم يقضي بإيقاف تصدير النفط والمحروقات كافة الى إيران".

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