محدث.. الذهب يربح 8 دولارات عند التسوية ليسجل مكاسب أسبوعية

2019/02/15 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 8 دولارات عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع استقرار العملة الأمريكية ليسجل المعدن الأصفر ارتفاعاً خلال الأسبوع الجاري.





وتأتي مكاسب المعدن الأصفر مع تنازل الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى في 4 أشهر ليتحول للاستقرار خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من التوقعات، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال فبراير الجاري.





وفي بيانات أخرى، تراجع الإنتاج الصناعي الأمريكي لأول مرة في 8 أشهر، بينما تعافى النشاط الصناعي في نيويورك من أدنى مستوى في عام.





وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي إعلان حالة طوارئ وطنية من أجل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.





كما صرح الرئيس الأمريكي بأن المحادثات التجارية تسير بشكل جيد مع الصين، متعهداً بإزالة التعريفات ضد بكين إذا تم التوصل لاتفاق بين الطرفين.





ويأتي صعود المعدن الأصفر أيضاً مع تطورات سياسة في أوروبا، حيث أعلن رئيس الوزراء في أسبانيا عزم بلاده إجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 أبريل المقبل، بسبب الخلاف البرلماني على موازنة العام الجاري.





أما في المملكة المتحدة فأن مجلس العموم رفض خطة رئيسة الوزراء تريزا ماي لإعادة التفاوض بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.6% إلى 1322.10 دولار للأوقية، ليربح 8.2 دولار للأوقية.





وخلال الأسبوع المنتهي اليوم سجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 0.3%.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1320.45 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.966.





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