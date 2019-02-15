ترامب يتعهد بإزالة التعريفات ضد الصين حال التوصل لاتفاق تجاري

2019/02/15 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيزيل التعريفات الجمركية على السلع الصينية إذا توصل المفاوضون الأمريكيون إلى اتفاق تجاري مع بكين.





وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية بين الولايات المتحدة والصين.





ويقوم وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجارى الامريكى روبرت لايتايزر بإجراء محادثات فى بكين هذا الأسبوع.

ولكن الرئيس الأمريكي ذكر أن التقدم في المحادثات التجارية مع الصين في الوقت الحالي لن يكون له أي أهمية إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق.





وتابع الرئيس الأمريكي: "إذا توصلوا إلى اتفاق، سيكون فخراً لي إزالة التعريفات".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" أن المحادثات مع الولايات المتحدة ستستمر في الأسبوع المقبل في واشنطن، مؤكداً أن مفاوضات الأسبوع الجاري أحرزت تطوراً كبيراً.





ويسعى أكبر اقتصادين في العالم في التوصل لاتفاق تجارية قبل انتهاء الهدنة بينهما في أول مارس المقبل.





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