ترامب: قوة الجيش الأمريكي أهم من مشكلة الديون

2019/02/15 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتعين عليه تقوية الجيش الأمريكي قبل القلق بشأن تضخم الديون بالولايات المتحدة.





وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريحات بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، رداً على سؤال حول تزايد الديون: "الإنفاق العسكري له الأولوية".





وتابع ترامب: "أولاً يتعين علينا تقوية الجيش الذي تم استنزافه".





وأوضح الرئيس الأمريكي: "إذا لم يكن لدينا جيش قوي، فلا داعي للقلق بشأن الديون، لأنه سيكون لدينا مشاكل أكبر".





وكانت بيانات رسمية قد أظهرت الأسبوع الجاري أن إجمالي الدين العام الأمريكي بلغ 22 تريليون دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق من بينهم 2.1 تريليون دولار منذ انتخاب ترامب.





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