مواقع التواصل تتناقل خبر وفاة أليسا.. وإعلامي يهاجم الأنباء ويطالب بالدعاء لها

2019/02/15 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، أنباء تتحدث عن وفاة الفنانة اللبنانية الشهيرة إليسا، خلال خضوعها لعملية جراحية في إحدى المستشفيات بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.ولم تصدر أي جهة رسمية أي توضيح حول هذه التقارير التي نشرت بشكل واسع، إلا أن بعض الصحفيين في لبنان أكدوا عدم صحة هذه الأنباء.وقال […]

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