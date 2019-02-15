2019/02/15 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون ديرلاين، اليوم أن بلادها ستواصل دعم الكورد في مرحلة ما بعد تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش.وقالت ديرلاين في تصريح لشبكة رووداو تابعه “ناس” الجمعة، (15 شباط 2019) على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: “أصدقاؤنا الكورد، البيشمركة، أدوا دوراً مهماً في الحرب ضد داعش، كانوا في الخطوط الأمامية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الدفاع الألمانية: نواصل دعم وحماية البيشمركة ) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الدفاع الألمانية: نواصل دعم وحماية البيشمركة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).