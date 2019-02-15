الحشد ينقذ 40 الف دونم بين ميسان والبصرة

2019/02/15 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قامت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بتعزيز السدة الترابية البالغ طولها عشرات الكيلومترات والواقعة بين محافظتي ميسان والبصرة.

وقال اعلام الحشد، إن الهندسة العسكرية للحشد الشعبي قامت بتعزيز السدة الترابية البالغ طولها عشرات الكيلومترات والواقعة بين محافظتي ميسان و البصرة وتحديدا في منطقة لسان عجيردة من آثار التصدع و التأكل".وأضاف أن "إنهيار السدة سيؤدي الى غرق أكثر من {٤٠} الف دونم من الاراضي الزراعية و تهجير مئات العوائل و تهديد الحقول النفطية في المنطقة ودفع كميات كبيرة من الاملاح باتجاه البصرة".انتهى

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