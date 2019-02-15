قوباد طالباني يكشف تطورات ترشيح وزير العدل ومسألة كركوك

2019/02/15 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني، قوباد طالباني، عن تطورات ترشيح الاتحاد لوزارة العدل.

وقال طالباني في حوار مع برنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة "ندعم حكومة عادل عبد المهدي، والعراق لديه مشاكل أكبر في الخدمات والوظائف وعلينا التركيز عليها وان مشكلة المرشح لوزارة العدل ستجل قريباً".وبين انه "ومقارنة بالمشاكل التي يواجهها البلد فهي أكبر من وزارة العدل وسنحل هذه المشكلة".وأضاف ان "الموازنة المالية لعام 2019 بالنسبة للإقليم أفضل من 2018 وراينا رغبة من البرلمان والقوى السياسية في إقرارها ونأمل ان تكون موازنة العام المقبل أفضل من هذا العام".وأشار الى ان "العلاقات جيدة بين الحزبين الكرديين الكبيرين في الاقليم رغم تحمل البعض الاخر للضغط خلال فترات معينة ولكنهما متفقان على تشكيل الحكومة في الاقليم".وأكد طالباني، ان "الحزبين الكرديين هما عامل استقرار وليس العكس ونحاول ان نصنع ذلك بغض النظر عن الخلاف في الاقليم ولكن متفقون بقضايا اتحادية مع بغداد ولا نقوم بالآلاعب والحيل والعراق يحتاج الى الثقة وسنكون سوية في بغداد".وأشار الى "أننا سنقوم بعقد مؤتمر جديد للإتحاد الوطني كونه يحتاج الى قيادة جديدة" مبينا ان "تولي برهم صالح لرئاسة الجمهورية فرصة ذهبية لحل الخلافات بين الحزبين الكرديين".وشدد "لابد من حل المشاكل المناطق المتنازع عليها بينها كركوك" لافتا الى " المادة 140 من الدستور تشمل ديالى والانبار وصلاح الدين وتجالها سيؤدي الى مشكلة سياسية قد تتطور الى مشكلة عسكرية".وأوضح طالباني، ان "الكرد يعتبرون ان كركوك جزء من اقليم كردستان لكن رؤية الرئيس الراحل جلال طالباني هي التعايش السلمي والناس هي من تختار حكومتهم ومصيرهم كما يجب حل مشكلة النفط وكيف يبيع بغداد والاقليم".وعن الإصلاح في اقليم كردستان قال "كنا بحاجة الى الإصلاح في اقليم كردستان وقررنا ذلك ومضينا به بعد النزوح والحرب على داعش وتراجع أسعار النفط، وقدنا مبادرة الاصلاح وقمنا به في قطاعات الضرائب وفي قطاع الكهرباء وغيرها".ونوه الى ان "منصبي في حكومة الاقليم الجديدة تحسمه قيادة الاتحاد الوطني الكردستان" كاشفا عن "التخلص من 50 الف فضائي في الاقليم".وعن مستقبل الإتحاد الوطني الكردستاني، أكد طالباني "لا عذر أمام الإتحاد الوطني لإختيار قيادة ودماء جديدة".وبين انه "وبعد وفاة طالباني تعرض الاتحاد الوطني الى أزمة نفسية وتأجيل اختيار قيادة جديدة بسبب الانتخابات لكننا سنقوم بعقد مؤتمر لجديد للحزب لان كل الاعذار انتهت ويحتاج الى دماء وقيادة جديدة لمواجهة التحدي ومواصلة الكفاح والروح لجلال طالباني".وبين، ان "الاقليم والعراق قوي بقوة الإتحاد الوطني الكردستاني ونحن متافشلون بمستقبل الحزب والعراق".وعن سبب عدم إتقانه اللغة العربية قال طالباني "ترعرعت في بريطانيا وافهم العربية قلياً وخجول من التحدث بها ولكن بدأت بدراستها حاليا".انتهى

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