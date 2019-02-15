فيديو – الاتحاد يأبى الهزيمة ويخطف التعادل من الرائد في الوقت القاتل

2019/02/15 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر نجح الاتحاد في خطف تعادلاً قاتلاً من الرائد، بهدف لكل فريق في ختام مباريات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

الرائد افتتح أهداف المباراة مبكراً في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، عن طريق عبد الله المقرن بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها بتصويبة في الشباك.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الرائد سجله اللاعب: عبدالله المقرن في الدقيقة 7 #الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/EFss5SC1ol— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 15, 2019شوط المباراة الأول، كان هادئاً من الطريق لم يصل إلى مستوى الخطورة، أو يشكل أي من الجانبين هجمات حقيقية على مرمى الآخر.



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الشوط الثاني كان أفضل بشكل ملحوظ، خاصة في ظل محاولات الاتحاد لخطف هدف التعادل والتي ظهرت بقوة في نهاية الشوط، مع اعتماد الرائد على الهجمات المرتدة.

اعتمد الرائد على الهجمات المرتدة، وفي ضغط الاتحاد كاد أًصحاب الأرض أن يخطفوا الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة لولا تعاطف القائم مع الاتحاد.

وفي العشر دقائق الأخيرة، كان الاتحاد قريباً من إدراك هدف التعادل، بعد استغلال الخروج الخاطئ لحارسه، لولا وجود المدافع محمد عطوة على خط المرمى ويحافظ على نظافة شباكه.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، استطاع عبد الرحمن الغامدي، خطف هدف التعادل بعد عرضية من فهد المولد من الجانب الأيمن، سددها الغامدي في المرمى.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب: عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة 1+90 #الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/OxjTFkEVpK— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 15, 2019

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