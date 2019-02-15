مقتل خاشقجي... أردوغان يلوح بمزيد من الوثائق ونقل القضية للمحكمة الدولية

2019/02/15 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة - اين]قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاستخبارات الأمريكية لم تضع ثقلها بعد في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتعين عليها ذلك (وضع ثقلها في القضية).

ولوح أردوغان بمزيد من الأدلة في القضية، قائلا: "لم نسلم جميع الوثائق التي بحوزتنا حول جريمة خاشقجي"، مشددا على التزام بلاده بنقل القضية إلى المحكمة الدولية، وفقا ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

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