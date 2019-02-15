فالح الفياض وبارزاني يبحثان عدة ملفات في لقاء خارج العراق

2019/02/15 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]عقد مستشار أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم الجمعة، اجتماعاً مع مستشار الأمن الوطني العراقي، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد حالياً في ألمانيا، ووصف المتحدث باسم حكومة الإقليم، سفين دزيي، الاجتماع بـ"الجيد للغاية".

وقال دزيي في تصريح صحفي ،بشأن اجتماع وفد إقليم كوردستان برئاسة مسرور البارزاني مع الفياض: "عقدنا اجتماعاً جيداً للغاية تناول الأوضاع الأمنية في إقليم كوردستان والعراق وعودة داعش، كما بحثنا تعزيز التنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".وفي وقت سابق اليوم، اجتمع مسرور البارزاني مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في ميونيخ.وانطلقت، النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الجمعة، وتستمر حتى 17 شباط الجاري، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلاً عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.ويترأس مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، وفد إقليم كوردستان المشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن والذي يضم المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، وممثل حكومة الإقليم في ألمانيا، دلشاد البارزاني.ويعقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوفود الدبلوماسية والأمنية ومسؤولي الدول على هامش المؤتمر.ويناقش المؤتمر مستقبل السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وملفات متعلقة بروسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، والصين، فضلاً عن موضوع المناخ.

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