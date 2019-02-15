2019/02/15 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الحشد الشعبي ينقذ 40 الف دونم بين ميسان والبصرة

15/02/2019 22:48:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

قامت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بتعزيز السدة الترابية البالغ طولها عشرات الكيلومترات والواقعة بين محافظتي ميسان والبصرة.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن الهندسة العسكرية للحشد الشعبي قامت بتعزيز السدة الترابية البالغ طولها عشرات الكيلومترات والواقعة بين محافظتي ميسان و البصرة وتحديدا في منطقة لسان عجيردة من آثار التصدع و التأكل".

وأضاف أن "إنهيار السدة سيؤدي الى غرق أكثر من (٤٠) الف دونم من الاراضي الزراعية و تهجير مئات العوائل و تهديد الحقول النفطية في المنطقة ودفع كميات كبيرة من الاملاح باتجاه البصرة".

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