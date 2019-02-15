مكتب المالكي يرد على تقرير لصحيفة امريكية

2019/02/15 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG -رد ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، على تقرير لصحيفة امريكية اتهم زعيمه نوري المالكي ونجله وصهره.وقال مسؤول المكتب الاعلامي لائتلاف دولة القانون، هشام الركابي في تغريدة له على تويتر تابعتها /SNG/،ان ” ذا ديلي بيست وأكذوبة العقود الأمنية في العراق، من المؤسف ان ينخرط الاعلام المحلي في تداول اكذوبة نشرها موقع أمريكي مغمور ...

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