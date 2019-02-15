الروسي مدفيديف يتأهل إلى نصف نهائي روتردام للتنس

2019/02/15 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور نصف النهائي من بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب، بعد تغلبه اليوم الجمعة على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، بمجموعتين نظيفتين.وحسم مدفيديف البالغ من العمر 23 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-4 و6-2، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها […]

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