إير باص A380 : وقف إنتاج الطائرة العملاقة !

2019/02/15 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات إنها ستوقف تصنيع

الطائرات من طراز A380 "سوبر جامبو" التي الطائرة الأكبر عالميا لنقل

الركاب.وفي بيان لها، قالت الشركة إن آخر عمليات تسليم لذلك الطراز من

الطائرات ستكون عام 2021.ويأتي قرار الشركة بعد تقليص أكبر عملاء الطائرة A380 - دولة الإمارات

العربية- الطلب على الطائرة.وتعاني الطائرة ذات التكلفة العالية في منافسة مع طائرات ذت طُرز أصغر

حجما وأكثر كفاءة.

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