2019/02/15 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان التيارات و القوى السياسية استنكاراً لكافة اشكال التطبيع مع

الكيان الصهيوني !

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