ريكاني: الاعمار والإسكان لم تستفد أي شيء من أموال مؤتمر الكويت

2019/02/15 | 23:01

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بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الاعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، الجمعة (15 شباط 2019)، إن وزارته لم تستفد أي شيء من أموال مؤتمر الكويت، الذي خصص لإعمار المناطق المحررة في العراق.

وذكر ريكاني عبر حسابه في تويتر، أن "وزارة الاعمار والاسكان والبلديات لم تستفد اي شيء من الاموال التي حدثت في مؤتمر الكويت ولا عن الاستثمارات في هذه الدول الى الان، والتي كانت مخصصة لإعادة اعمار المناطق المحررة".

وأضاف، أن "عملية اعادة بناء المناطق في الموصل بالآلية المطروحة الان عملية معقدة وعبثية".

وكان رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة، مصطفى الهيتي، كشف، الخميس (14 شباط 2019)، عن توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنحة الكويتية البالغة 100 مليون دولار، والتي تهتم بالقطاع الصحي حصرا.

وقال الهيتي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدفعة الاولى من المنحة الكويتية كانت 15 مليون دولار لتمويل المشاريع الصحية الصغيرة والتي تشمل 17 مشروعاً، في المناطق المتضررة".

واضاف، أن "مبلغ الـ 85 مليون دولار المخصص للمشاريع الكبيرة والطويلة الامد، ستركز بشكل كبير على بناء المستشفيات وإعادة اعمار المتضررة منها في محافظتي الانبار ونينوى".

ولفت الى أن "المبالغ لن يستلمها العراق بشكل مباشر وانما ستبقى عند الجهة المانحة وتدفع على شكل اجزاء عن طريق بناء المشاريع"، مبينا أن "الجهات الكويتية اكملت الدراسات بعد زيارة ميدانية وسيتم الاعلان عن تلك المشاريع خلال الاسبوعين المقبلين"،

واكد الهيتي، أن "الاموال الممنوحة للعراق تعتبر صرفت من تاريخ توقيع الاتفاقية".

وكانت الكويت قد استضافت للفترة من 12_ 14 شباط من عام 2018، مؤتمر إعادة اعمار العراق "المانحين" بمشاركة أكثر من 75 دولة ومؤسسات تمويل وطنية وإقليمية ودولية و1850جهة من القطاع الخاص، وفيما كان العراق يأمل بالحصول على حوالي 100 مليار دولار من المؤتمر لاعادة اعمار المناطق التي تضررت بفعل الحرب ضد داعش، فأن وزير الخارجية الكويتي أعلن في ختام المؤتمر أن مجموع ما تم جمعه بلغ حوالي 30 مليار دولار.

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