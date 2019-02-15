دراسة:تعريفات ترامب قد تؤدي لخسائر كبيرة بصناعة السيارات الألمانية واليابانية

2019/02/15 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكرت دراسة حديثة لمعهد "إيفو" لأبحاث الاقتصاد أن صادرات السيارات في ألمانيا واليابان ستشهد هبوطاً قوياً إذا تم فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% من قبل الولايات المتحدة.





ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية يوم الأحد المقبل نتائج التحقيقات فيما إذا كانت واردات السيارات وقطع الغيار والمركبات الأخرى تشكل تهديدًا للأمن القومي، مما يمنح الرئيس دونالد ترامب فرصة حتى مايو حتى يقرر ما إذا كان سيفرض تعريفات جمركية ضد واردات السيارات.





وأضاف المعهد الألماني في دراسة صادرة، اليوم الجمعة، أن صناعة السيارات اليابانية ستعاني من خسائر تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، كما ستخسر ألمانيا 7 مليارات يورو بسبب التعريفات الأمريكية.





وأشارت الدراسة إلى أن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة سوف تتراجع بنحو 50%.





وأوضحت الدراسة أن برلين ستعاني أكثر لأن المصنعين هناك سيخفضون الأسعار، مما سيضر الأسواق الأخرى، حيث ستنخفض واردات قطع غيار السيارات في ألمانيا من دول مثل إسبانيا والمجر.





وذكر "إيفو" إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستخدم استراتيجية مضادة للتعريفات الأمريكية لتعويض تعزيز بقيمة 25 مليار يورو لصناعة الولايات المتحدة، مع التركيز على المنتجات التي من المرجح أن يخفض المنتجون الأمريكيون أسعار تصديرها.





وأضافت الدراسة أن يمكن أن الرسوم الجمركية المضادة التي قد يرد بها الاتحاد الأوروبي ضد التعريفات الأمريكية، قد يقلص مزايا الرسوم التي ستفرضها الولايات المتحدة ضد وارادت السيارات إلى 1.6 مليار يورو.





وتابعت الدراسة بأنه في حالة قيام الولايات المتحدة بفرض تعريفات على السيارات الأوروبية، فمن المنطقي أن تقوم أوروبا بالرد، لكن الاقتصاد العالمي سيتعرض للضرر.





وأشارت الدراسة إلى أن أبرز مصدري السيارات للولايات المتحدة هم اليابان والمكسيك وكندا وألمانيا.





وتابعت الدراسة بأنه ينبغي أن تكون المكسيك وكندا قادرة على الإعفاء من أي تعريفات جديدة للسيارات إذا تم التصديق على الاتفاقية التجارية لهذين الدولتين مع الولايات المتحدة.





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