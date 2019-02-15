هام بالتفاصيل خارطة الأمطار والثلوج المتوقعة للايام القادمة امطار غزيرة وثلوج

2019/02/15 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تكشف اليوم صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة إلى تمركز منخفض جوي قادم من جنوب غرب جزيرة قبرص بدأ تأثيره على أجواء العراق إعتبارا من يوم امس حيث يجعل الاجواء غير مستقرة خلال هذا الاسبوع .حيث كشف المتنبئ الجوي صادق عطية وتابعته اليوم الثامن ، توقعاته لأمطار اليوم الجمعة على النحو التالي:- …

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