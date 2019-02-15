عضو بمجلس كركوك: الشعب التركماني سيواجه كل مؤامرة تحاك ضده

2019/02/15 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أكد عضو مجلس كركوك عن الجبهة التركمانية علي مهدي صادق، الجمعة، ان نصف مليون تركماني بالمحافظة سيقفون ضد كل مؤامرة تحاك ضدهم، فيما ناشد الحكومة والامم المتحدة بالتدخل العاجل لحل مشكلة كركوك.

وقال صادق في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “بعض الاطراف الكردية تتصور بأن قضية كركوك ومصيرها بيد أحزاب تتفق خارج كركوك وخارج ارادة شعب ضحى نصف قرن لاجل الحفاظ على هويتها التركمانية الاصيلة ودافعت عنها رغم كل الظروف”.

وأضاف، أنه “ليعلم الجميع بأن نصف مليون من الشعب التركماني في كركوك سيقفون ضد كل مؤامرة تحاك ضدهم وبكل الوسائل”، مشيرا الى انهم “لم ينسوا معاناتهم من المحافظ ورئيس المجلس ومدراء الدوائر وأسايش الحزبيين الكرديين خلال الخمسة العشر السنوات الماضية مما قاموا بها من انتهاكات مختلفة ومخالفة لابسط مبادئ وحقوق الانسان”.

وطال صادق “الحكومة العراقية والامم المتحدة وكل جهة تهمه مصير كركوك بالتدخل العاجل لحل مشكلة المحافظة قبل ان تتفاقم وتصل الى مراحل خطيرة”.

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