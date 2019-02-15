مكتب المالكي يرد على تقرير لصحيفة أمريكية تحدث عن تورطه بعقود أمنية

2019/02/15 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

رد هشام الركابي، مدير مكتب زعيم ائتلاف دولة

القانون نوري المالكي، الجمعة ، على تقرير نشرته صحيفة “ذا ديلي بيست”،

تحدثت من خلاله عن تورط المالكي بالتعامل مع شركة “لعبت دوراً في تقديم رشى

للفوز بعقود أمنية أميركية”.

وقال الركابي في تغريدة، تابعها “النور نيوز” إنه ” من المؤسف ان ينخرط الاعلام المحلي في تداول اكذوبة نشرها موقع أمريكي مغمور لا قيمة له، لانه لم يكلف نفسه سؤال الجهة التي اعد التقرير حولها”.

واضاف،

“فما نشره كان استهداف واضح ويندرج ضمن عمليات التسقيط السياسي الذي تقف خلفه

جهات خارجية مدعومة من لوبيات الضغط الممولة التي تسعى الى تضليل الراي العام”.

كان

قد كشفت صحيفة “ديلي بيست” الامريكية، امس الخميس، في تحقيق استقصائي عن تعامل رئيس

الوزراء الأسبق نوري المالكي، ونجله وصهره مع شركة لعبت دوراً في تقديم رشى للفوز بعقود

امنية أمريكية.

وذكرت

الصحيفة في تحقيقها، إن وزارة العدل الأميركية، تجري تحقيقاً مع شركة التعاقدات العسكرية

ساليبورت غلوبال سيرفيسز للتأكد فيما يزعم بأنها لعبت دوراً في تقديم رشى لمسؤولين

عراقيين مقابل الفوز بعقود استثنائية، ولكن حتى مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد

لا يدركون حقاً عمق الفساد المتوقع.

وبينت

أن أفراد متنفذين، بضمنهم نوري المالكي، لهم علاقات مع شركة كويتية تدعى آفاق، يزعم

بأنها باعت حق وصول وتسهيلات عدد ضخم من عقود عسكرية أميركية.

وأوضحت

الصحيفة، أن قصة شركة آفاق وعلاقاتها مع متعاقدين عسكريين أميركان في العراق أتت من

مبلغين أفشوا بما لديهم من معلومات رغم ما يشكل ذلك خطورة شخصية عليهم”.

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