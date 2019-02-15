الخالصي: مؤتمر وارسو سيحول الشرق الأوسط إلى منطقة نفوذ صهيوني

2019/02/15 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

حذر المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، اليوم الجمعة، من اخطار مؤتمر وارسو الذي عقد في بولندا , فيما عدة محاولة لتحويل الشرق الاوسط الى منطقة نفوذ صهيوني بدعم من بعض الدول بالخليج الفارسي.

وذكر الخالصي خلال خطبة الجمعة ان” لقاء وارسو الذي عقدته الصهيونية بمؤازرة من ادارة ترامب قبل يومين اخطاره كبيرة باعتباره ظاهرة اخرى لانقياد ادارة ترامب الاعمى بلا تروى للأجندة الصهيونية.

وأضاف الخالصي أن” هذا اللقاء يكشف عن صفحة قذرة مرعبة اخرى من صفحات (صفقة القرن الجائرة) التي يهدف الراعي الامريكي من خلال عقد هذا المؤتمر البائس الى احكام قبضته على مقدرات الشرق الاوسط عموما وتسليط الذئب الصهيوني بلا منازع على حلفائه نعاج الانظمة المستبدة الجائرة المذعورة من شعوبها المكتوية بنارها , الساعية للتخلص من مظالمها.

وأشار

إلى أن” الرئيس الأمريكي ترامب بطيشه المعهود يؤكد وجود القواعد العسكرية ويتباهى

بقدراتها وامكاناتها والاموال الطائلة التي يدعي صرفها على اقامتها , والمهمات الدائمة

العدوانية التي انشئت من اجلها في الهيمنة على المنطقة ومراقبة دول الجوار وتدميرها

وحماية كيان الاحتلال الصهيوني والانظمة الاستبدادية البوليسية المعادية لشعوبها.

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