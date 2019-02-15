عقوبات أميركية جديدة على 5 شخصيات مقربة من مادورو

2019/02/15 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 5 من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، الذي وصفته بأنه “رئيس فنزويلا السابق”،

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