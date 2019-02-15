2019/02/15 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: سامر الرجالوبلغت ميرتنز نهائي قطر توتال في مشاركتها الثانية فقط في الدورة، بفوزها على كيربر 6-4، 2-6، و6-1، وعلقت على ذلك بالقول: "كنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة، علي أن أشكر مدربي ديفيز، يتعلق الأمر بالأشياء الصغيرة في التنس، خاصة على هذا المستوى".وحول توقعها أن تصل إلى النهائي قالت: "حسنا، ربما لا (مبتسمة).التنس مليء بالمفاجآت.أعتقد أن مستوى اللاعبات المحترفات في التنس متقارب الجميع يعمل بجد وينافس، لذلك أنا سعيدة حقاً أنني حصلت على الفوز اليوم".وبخصوص مباراتها النهائية غداً السبت ضد الخبيرة الرومانية الأخرى سيمونا هاليب قالت: "يجب أن ألعب بطريقة مريحة، لأنك تعرف إذا كنت تلعب في أفضل حالاتك، فيجب أن تحصل نتائج جيدة، يمكنها أن تفوز بالكثير من الكرات، لكني مستعد ذهنياً للغد".ورداً على سؤال ما الفرق بين الإعداد الذهني لمباراة نهائية مقارنة بالأدوار الأولى قالت: كل مباراة لها إعدادها الخاص، لكنني أعتقد أنه من المهم أن تبقى مركّزاً وحاول أن تلعب لعبتك دائماً وتفرض أسلوبك".وفيما يتعلق بفوزها في 3 مباريات نهائية العام الماضي ومدى الاستفادة من ذلك غداً قالت: "يساعد ذلك، على ما أعتقد، يجب أن أشعر بالثقة، لكن سيمونا لديها الكثير من الخبرة أيضاَ، لذا ستكون المباراة صعبة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميرتنز: "كانت مباراة صعبة") نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميرتنز: "كانت مباراة صعبة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).