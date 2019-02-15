جاتوزو ينصح بتجديد عقد سوسو

2019/02/15 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان اعتقاده بأن نجم الفريق سوسو يجب أن يحصل على عقد جديد.

وقال جاتوزو:"عملي هنا هو التدريب، لست وكيلاً أو مديراً رياضياً، إنه يستحق تجديد تعاقده، ولكن هذا يتعلق بالإدارة".



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وأضاف:"هناك احترام كبير لسوسو ومساهمته الكبيرة مع الفريق، لقد جعل نفسه متاحاً بعد عودته على الفور من الإصابة في يناير".

وينتهي عقد اللاعب مع ميلان في يونيو 2022 ولكن اهتمام الأندية من حوله يجعل التجديد ضرورة عاجلة.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب وفقاً للتقارير يقدر بـ40 مليون يورو، وسط أنباء عن اهتمام من توتنهام هوتسبر وآرسنال.





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