2019/02/15 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مسلحون يسرقون مبالغ مالية من منزلي سكني شمالي بغداد

15/02/2019 23:12:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

افاد مصدر امني في بغداد،اليوم الجمعة، بأن مجموعة مسلحة سرقت مبالغ مالية من منزل سكني شمالي العاصمة.

وذكر المصدر لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )ان "مسلحين مجهولين اقتحموا اليوم، منزلا سكنيا في منطقة الشعب شمالي بغداد، وسرقوا مبالغ مالية بعد احتجاز ساكنيه في احدى الغرف".

واضاف المصدر المصدر ، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

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