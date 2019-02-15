ماذا يعني اعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة؟

2019/02/15 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة 60، يلجأ رئيس أميركي إلى إعلان حالة الطوارئ، في ظل ظروف تبدو مختلفة هذه المرة على سابقاتها، مع وجود انقسام سياسي عميق بشأن مبرر هذه الخطوة.

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