هل تنام في وقت متأخر؟.. دراسة تكشف التداعيات

2019/02/15 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يخلدون إلى النوم في وقت متأخر جدا من الليل، يعانون من ضعف التركيز خلال النهار، ذلك أن أدمغتهم تعمل بقدرة أقل.

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