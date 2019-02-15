2019/02/15 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح الدولي الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد، حقيقة

التصريحات التي أطلقها عقب مباراة النادي الملكي أمام مضيفه أياكس

أمستردام، الأربعاء الماضي، في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال

أوروبا.وقال راموس، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا

مندهش من تفسير تصريحاتي عقب المباراة، أنني تعمدت الحصول على بطاقة

صفراء، كي أغيب عن مواجهة الإياب".وأضاف قائد المرينجي: "قصدت من التصريحات، أنني كنت مجبرًا على ارتكاب

الخطأ، ولم أقصد تعمد نيل البطاقة الصفراء".وتابع: "كنت أعلم أن الحصول على الإنذار يعني غيابي عن مباراة الإياب،

لكني لم أملك حلولاً أخرى، لإيقاف هجمة خطيرة في الدقيقة 88".وواصل: "قلت إنني سأكذب إن ادعيت عدم علمي

بعقوبة الغياب عن مباراة الإياب، في حالة تلقي البطاقة، ولكن لم يكن

أمامي حل آخر، حيث أن في كرة القدم تكون مجبرًا في بعض الأوقات على

اتخاذ قرارات معقدة".وأتم راموس: "إذا تعمدت الغياب أمام أياكس، فكان الأفضل لي هو أن أحصل

على البطاقة أمام روما في دور المجموعات، حيث أن الفريق قد ضمن

الصدارة، ومباراة الجولة الأخيرة أمام سيسكا موسكا لم تكن مهمة".يذكر أن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقًا في واقعة حصول راموس على بطاقة

صفراء، وإذا ثبت تعمد اللاعب نيل العقوبة، قد يتم إيقافه لأكثر من

مباراة. وكان ريال مدريد تغلب على أياكس بنتيجة 2-1 على ملعب يوهان كرويف

أرينا، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو

يوم 5 مارس/آذار المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راموس يستعين بورقة روما لتجاوز ورطة أياكس) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راموس يستعين بورقة روما لتجاوز ورطة أياكس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).