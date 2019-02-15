بالصور: ديبالا يرد الدين لكريستيانو رونالدو

2019/02/15 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحرز الأرجنتيني باولو ديبالا، صانع ألعاب فريق يوفنتوس، أول أهداف

السيدة العجوز في مرمى فروسينوني، خلال المباراة المقامة بينهما

حاليًا، بملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة الـ24 من الدوري

الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ديبالا الهدف بالدقيقة السادسة من بداية المباراة، بتسديدة قوية

من خارج المنطقة، بعد صناعة من زميله البرتغالي كريستيانو

رونالدو.

وعقب الهدف، رد ديبالا الدين للدون البرتغالي، بعدما قرر الاحتفال

بنفس طريقة كريستيانو بالقفز عاليًا، مع الاحتفال بطريقة القناع

أيضًا، التي اعتاد عليها عقب تسجيل الأهداف.

وكان رونالدو قد عبر عن دعمه لديبالا، في مباراة الفريق الماضية أمام

ساسولو، بعدما سجل هدفًا وقرر الاحتفال بطريقة القناع، لمساندة

الأرجنتيني، الذي عاش أيامًا صعبة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في

المباراتين الأخيرتين.

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