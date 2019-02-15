العثور على رفاة شخصين من بغداد في الفلوجة

2019/02/15 | 23:32

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، بان القوات الامنية عثرت على رفاة شخصين من بغداد في الفلوجة.

وقال...





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