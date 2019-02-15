ما هي رؤية الشارع الإيزيدي حول توافق عائلة الأمير تحسين بك؟!

2019/02/15 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلشاد نعمان فرحان الشارع الإيزيدي يترقب بحذر ما سيتم التوصل إليهِ من قبل عائلة الأمير، حيث إختيار الأمير الجديد ونائبه ووكيله، بعد أيام قليلة فقط ، لكن هناك تسريبات (قد تكون صائبة أو خاطئة)، أكدت على أنه حصل توافق بين أبناء الأمير تحسين بك على إختيار السيد (حازم تحسين بك) كأمير، والسيد (عصمت تحسين بك) […]

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