محدث.. نايمكس يسجل أعلى إغلاقاً بـ3أشهر ليحقق مكاسب أسبوعية 5.4%

2019/02/15 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليحقق خام "نايمكس" مكاسب أسبوعية قوية مع تراجع المعروض وآمال الاتفاق التجاري.





وتلقى الخام الدعم مع صعود الأسهم الأمريكية والتفاؤل بشأن عقد صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، في ظل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزالة التعريفات الجمركية على الصين إذا تم التوصل لصفقة بين الطرفين.





ويأتي صعود الذهب الأسود مع تراجع الإنتاج النفطي من قبل "أوبك" بمقدار 797 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي ليصل إلى 30.80 مليون برميل يومياً.





وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بمقدار 3 منصات لتصل إلى 856 منصة.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 2.2% عند 55.59 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر الماضي.





وخلال الأسبوع الجاري، حقق الخام الأمريكي "نايمكس" مكاسب بنحو 5.4%.





وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 2.7% إلى 66.33 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في العام الحالي.





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