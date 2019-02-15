2019/02/15 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية نشرت اليوم النجمة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة مثيرة للجدل بشكل كبيد لها.وتوجهت من خلالها إلى المتابعين بالمعايدة لمناسبة يوم الحب.وكشفت الفنانة في الصورة وهي تستلقي من دون ملابس على السرير.إلا أنها غطت جسمها بقلب أحمر كبير.وأحدثت الصورة ضجة كبيرة جدا على حسابها وعلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة بملابس عار(ية) دولي شاهين مستلقيه على السرير تشعل مواقع التواصل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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